Ukraina sõja tõttu klubi vahetama pidanud Eesti koondislane lahkub Rootsist

„Skövde AIK on otsustanud Vladislav Kreida laenulepingut mitte pikendada. See tähendab, et Vladislav lahkub klubist juba täna. Täname Vladi tema pingutuste eest!” seisis klubi sotsiaalmeedias avaldatud teates.

Kuna Kreidal on jätkuvalt kehtiv leping FC Floraga, siis on ta ametlikult taas Eesti klubi mängija. Seni on aga Flora kogu aeg mõista andnud, et soovitakse leida Kreidale klubi piiri taga. Samas on juuli alguses tulemas euromängud, kus võib Kreida abi meeskonnale marjaks ära kuluda. Tema positsioonil on aga seni Floras kindlat mängu näidanud Markus Soomets, kes kerkis tema ette ka koondises.