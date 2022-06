AU CAESARILE, KOSTJA AITÄH! Poolast tulid fännid Vassiljevit tänama. "Kostja on fantastiline inimene ja suurepärane jalgpallur."

Kui tihti juhtub Eesti sportlasega nõnda, et nad lähevad kellelegi välismaal – Eestis, muidugi, aga välismaal! - niivõrd hinge, et nad teenivad ära oma fännilaulu ja ette võetakse kümnetunnine bussisõit, et teda veel üks kord kõige eest tänada? Ilmselt mitte liiga tihti. Seda muljetavaldavam oli 52 Bialystoki Jagiellonia käik Tallinnasse, et korralikult Konstantin Vassiljeviga hüvasti jätta.