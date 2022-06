JÄRELKAJA | Leclerc ja Alonso siunasid kaotsiläinud poodiumivõimalust

Teiseks jäänud, kuid kiireima ringiaja sõitnud Sainz: „Tunded on kahetised. Võit oli täna väga lähedal. Olin sel hooajal esimest korda kiireim mees rajal. Sõitsin absoluutse piiri peal, et sundida Maxi eksima. Olime terve sõidu vältel kaks-kolm kümnendikku [ringi peale] kiiremad, aga see pole piisav, et siin rajal mööduda.

Olin mitu korda lähedal, aga kahjuks ei õnnestunud. Samas võtan siit kaasa positiivse ja teadmise, et kiirus oli olemas. Tundsin end nagu kodus ja suutsin Maxi viimase piirini suruda.“

Tänavu alles teist korda poodiumile jõudnud Lewis Hamilton (Mercedes): „On suurepärane tunne olla keset lahingut. Suutsin mõnda aega nende kuttidega sammu pidada (viide esimesele kahele - M. T.). See andis mulle ja tervele meeskonnale palju lootust, et ses masinas on potentsiaali.“

Üks eilse õhtu ebaõnnesõdureid oli kahekordne maailmameister Fernando Alonso (Alpine), kes startis Verstappeni kõrvalt esireast, kuid lõpetas seitsmendana ja kukkus hiljem üheksandaks, sest teenis pärast sõitu viiesekundilise karistuse. Põhjuseks see, et ta kaitses eelviimasel ringil Valtteri Bottase (Alfa Romeo) ees oma positsiooni sirgel vingerdades.

„Meil oli taas virtuaalse turvaautoga ebaõnne,“ märkis Alonso sõidu järel. „Olin just stardisirgel, kui see režiim algas, ja olin just siis boksi jõudmas, kui see lõppes, seega otsustasime rajale jääda. Väike ebaõnn. Aga suurim probleem oli mootor, mis hakkas umbes 20. ringil tõrkuma. Kaotasin seetõttu umbes sekundi ringi peale.