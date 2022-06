Ott Tänak: matemaatiliselt on kõik võimalik, aga peame taset tõstma

„Samas on see ka ralli, kus ei võeta maksimumi kurvidest, vaid pigem liivaaukudest ja kivihunnikutest ehk kes rohkem riskib ja kes lõpuks väiksemate kadudega läbi tuleb, sellel on ka ajaliselt edumaa suurem. Järgmised rallid Eestis ja Soomes on juba täiesti omaette maailm ning hakkab pigem uus kruusahooaeg jällegi,“ sõnas ta oma sponsorile Betsafe'ile ralli eel antud intervjuus.

Mullu saavutas Tänak Keenias kolmanda koha. Mis teadmised ja tarkused võtab mees kaasa aga tänavuseks ralliks? „Safari ei ole enam selline seiklus, nagu ta oli 20 aastat tagasi, aga on kiiruskatseid, kus tuleb auto eest hoolt kanda. Samas on enamik katseid ikkagi piisavalt heas seisus, et sõita kannatab maksimumi lähedal ja peale eelmist aastat on ettekujutus oludest kindlasti parem,“ ütles ta.

Ja lisas: „Enamus katseid on samad, osad lõiguti uued, mõni teises suunas. Paar katset on ka täiesti uutel teedel, mida me veel ei tea. Ilm võiks olla nagu tavaline Eesti suvi, aga seda näeb juba rallinädalal.“

Eesmärkidest rääkides sõnas Tänak, et rahulolu pakuks koht esikolmikus. Safari rallil on stardis ka Sébastien Loeb ja Sébastien Ogier.

„Mõlemad on jätkuvalt väga tugevad sõitjad ja kiiretes autodes ehk kaks tugevat konkurenti on juures ja kindlasti see muudab üldist võistluse pilti,“ arutles Tänak.