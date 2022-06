Vingerdamistaktika valinud Soome dopingusuusataja sai ikkagi pika võistluskeelu

Ent eelmise aasta 20. juulil andis ta dopinguproovi, millest leiti kaht keelatud ainet: drostanolooni ja meldooniumi. Kui mees sai teada, et on vahele kukkunud, teatas ta mullu septembris, et tema karjäär on lõppenud. Avalikkuse jaoks polnud Luusua positiivne proov teada, mistõttu tema loobumisotsus tuli soomlaste jaoks üllatusena, sest eelnenud hooajal oli ta Ski Classicsi sarja kahel maratonil jõunud poodiumile. Oktoobris Iltalehtile antud intervjuus põhjendas Luusua otsust muu hulgas perekondlike põhjustega.