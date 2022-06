ÄRA LASE LOLLI ROOLI! Ronaldo kahemiljoniline iludus sõideti Mallorcal vanarauaks

Nimelt sattus ligi kaks miljonit eurot maksev iludus liiklusõnnetusse: masin kaotas Bunyola linnas juhitavuse ja paiskus vastu aiaseina! Et sein oli suhteliselt massiivne, ei hakanud juhtunust raporteerinud The Sun asja ilustama, vaid väitis otsesõnu, et masin, millega Ronaldo premeeris end 2016. aasta Euroopa meistritiitli puhul, oli muutunud vanarauaks… Või siis täpsemalt on vanaraud selle esiots.

Kes täpselt Bugattit õnnetuse hetkel roolis, pole teada, kuid väidetavalt polnud see mitte Ronaldo, vaid hoopis üks tema paljudest kaaskondlastest või palgalistest. Kohale kutsuti ka politsei, kuid vähemasti oli selles suhtes õnneliku õnnetusega, et ükski inimene vigastada ei saanud.

„Auto sõitis vastu seina, kuid tekitati ainult materiaalne kahju, keegi viga ei saanud ja juht võttis juhtunu eest täieliku vastutuse,“ kinnitas Sunile üks hästi informeeritud allikas. „Teave selle kohta, kes oli roolis ja mis juhtus, on registreeritud politsei andmebaasis ja on kohtule või ametnikele juurdepääsetav, kui on vaja läbi viia täiendavat uurimist. Aga pigem on see teave vajalik selleks, et kahjustatud vara omanik saaks esitada kahju hüvitamise nõude ja kasutada politseiaruannet juhul, kui tekib vaidlus selle üle, kuidas kahju oli tekitatud."