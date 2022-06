Eesti spordirahva loomalood: kuidas Felipe Massa Taaramäe koera moosis ja miks Nike’i-poiss Liivaku kass on hoopis Adidas?

Spordiareenidel higi valavatele atleetidele kaasa elades kipume sageli ära unustama, et väravate löömise, punktide viskamise või oma jooksuajast sajandike kärpimise kõrval on sportlased ennekõike inimesed oma nõrkuste ja tugevuste, sümpaatiate ja antipaatiatega. Selles loos keskendume sümpaatiatele ehk teeme väikse – ja olgu kohe öeldud, et kindlasti mitte täiuslikkusele pretendeeriva – ülevaate meie spordirahva lemmikloomadest. Oma neljajalgsetest sõbrakestest pajatavad jalgratturid Rein ja Hanna Taaramäe, jalgpallur Frank Liivak, korvpallur Martin Dorbek, epeevehkleja Kristina Kuusk ning kergejõustikutreener Andrei Nazarov, kes on koos kergejõustiklasest abikaasa Ksenija Baltaga lausa kolme koera omanik.