UJUMISE MM | Zaitsev piirdus eelujumisega, segateate võistkond diskvalifitseeriti

Zaitsevi isiklik rekord 100 m vabaujumises on 49,44 ning oli selge, et poolfinaali pääsemiseks tulnuks seda aega üksjagu parandada. Paraku näitas juba distantsi esimene pool, et päris sellist purakat tema sees sedakorda ei olnud, kui pöördes oli tema ajaks 23,48 (rekordit püstitades 23,16). Zaitsevi lõppaeg läks kinni 49,56 juures, mis andis oma eelujumises kuuenda ning kokkuvõttes 99 mehe seas 34. koha.