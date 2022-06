Kaia Kanepi jaoks lõppes Eastbourne'i turniir teises ringis

Esimeses setis sai Kanepi jaoks saatuslikuks, et ta kaotas kohe matši esimese ehk enda servigeimi. Edasi hoidsid mõlemad naised oma servigeime ja see tähenadas, et avaseti võitis 46 minutiga Haddad Maia 6 : 4. Brasiillanna teisel servigeimil teenis Eesti tennisist küll kaks murdepalli, kuid neid tal realiseerida ei õnnestunud.