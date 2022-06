Ukraina sõja tõttu kinga saanud Vene oligarhi poeg kaebas F1-tiimi kohtusse

Mullu F1 debüüthooajal palju kriitikat teeninud Mazepin pidanuks tänavugi Haasi vormelit juhtima, kuid jäi mõni nädal enne hooaja algust töötuks, sest meeskond katkestas Ukrainas alanud täieulatusliku sõja tõttu sidemed Venemaaga. See kätkes nii sõitjat Mazepini kui tema oligarhist isa Dmitri firmat Uralkali, mis oli tiimi suursponsor.

Nikita Mazepin andis hiljuti Sport-Ekspressile intervjuu, milles rääkis Haasi otsuse psühholoogilisest mõjust ja avaldas, et on tiimi kohtusse kaevanud. „Kui leping lõpetati, oli Haas mulle selle aasta eest palka võlgu. Nad pole seda siiani maksnud,“ ütles Mazepin.

„Mulle tundub, et tööandja peaks kompenseerima palga vähemalt vallandamise hetkeni ja ilmselt maksma ka mingit hüvitist. Ja kui terve maailm lõi sind teatud kohta… See on ilmselt vale, aga see on vaid minu arvamus.“

Ta lisas: „Ma räägin lihtsalt sellest, et lepingulised kohustused jäid täitmata. Seekord. Peate ka aru saama, et meil oli kaks teineteisest sõltumatut lepingut. Ja lepingu lõpetamine nimisponsoriga ei mõjutanud otseselt minu tulevikku meeskonnas. Seega tegid nad kaks erinevat otsust. Ma ei ole oma raha näinud, seega läheme kohtusse.“

Miljardäri poeg pole vahepeal jõude istunud, vaid asutas fondi „Me tegutseme nagu üks“, mille eesmärk on toetada sportlasi, kellelt võeti tipptasemel võistlemise võimalus spordiväliste põhjuste tõttu. Näiteks Venemaa ja Ukraina vahelise sõja.

„Esimene päev oli raske,“ märkis Mazepin küsimuse peale, kas ta vajas ka ise kevadel psühholoogilist abi. „Stressirohke olukord tootis üksjagu adrenaliini. Siiski oli see avalik väljaheitmine, mida kõik arutasid ja kommenteerisid. Paljud ilkusid. Tavaliselt käib vallandamise juurde viisakas vestlus ja keegi ei saa sellest teada.

Minu puhul tehti kõik suurelt. On ebatõenäoline, et keegi Haasist mõtles, kuidas piloot end tunneb. Mul on lennupiletid ja hotellid broneeritud kogu hooajaks. Teadsin ju ette, millises maailma paigas kuue kuu pärast olen.