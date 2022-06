UHKE PLAAN: Eesti laskesuusatamise föderatsioon tahab Otepääl korraldada MMi

„See on meie kõigi ühine otsus. Pärast MK-etappi tekkis mõte proovida MMi,“ ütles alaliidu peasekretär Hillar Zahkna Õhtulehele.

Otepääl on täpselt üks konkurent: soomlaste Kontiolahti. Kolmapäeval tulevad rahvusvahelise alaliidu tähtsad tegelased Tehvandile uudistama, kuidas olukord on ja kas kõik on nii, nagu taotluses kirjeldatud. Neljapäeval teevad nad sama Kontiolahtis. Lõpliku otsuse langetab IBU kongress 18. septembril.