PIINLIK! Üle seitsme aasta meistrite liigas võimaluse saanud Levadia kaotas Islandi klubile tenniseskooriga

"Midagi pole kaotada - mida varem sa hakkad oma mängu mängima ja enesekindlam oled, seda parem lõpp-produkt kogu mängu näol tuleb,” teatas Levadia kapten Brent Lepistu mängueelses intervjuus klubi sotsiaalmeedias. Viimati seitse aastat tagasi meistrite liigas mänginud Levadia ilmselt hakkaski oma mängu üsna varakult mängima, sest juba viiendal minutil viis Zakaria Beglarišvili meeskonna penaltist juhtima. Eesti rahvas seda väravat ei näinud, kuna mängu vahendanud Soccernet.ee ekraanil ilutses siis veel kiri, et Islandilt ei tule pilt kohale.

Mõni minut hiljem jõudis see siiski pärale ja vastu vaadanud pilt enam kuigi kaunis ei olnud. Tablool ilutses küll Levadia eduseis, aga meie meestel oli raskusi palli üle poole välja saamisega. Juba kümnendal minutil viigistas Kyle Mclagan seisu, kui Lepistu tehtud vea järel tuli kasti karistuslöök, kus Levadia kapten oma mehe maha magas ja ameeriklane Mclagan mõnelt meetrilt palli sisse koksas.

Rohkem polegi suurt mõtet mängu detailselt kirjeldada, sest see läks edasi üsna samas rütmis – pall püsis Levadia väljakupoolel, islandlased kombineerisid, ilm oli tuuline ja vihmane ning kohalik publik rõõmus. Siiski tasub mainida, et poolaja viimase sündmusena viis Halldor Smari Sigurdsson Vikinguri 3 : 1 juhtima ja üsna kindlalt võib väita, et mees saatis palli Karl Andre Vallnerist mööda käega. Teisel kolmveerandtunnil saunapidu jätkus ja lõpuks tuli kaotus vastu võtta tenniseskooriga 1 : 6.