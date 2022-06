Lätlase abiga Poola siirdunud Hermet Eesti kossu arengust: viis aastat tagasi tahtsime Bambat kodustada, nüüd pole see enam mingi variant

Hermeti sõnul ulatuvad ülemineku tagamaad aasta algusesse, kus ta otsustas senise agentuuriga lõpparve teha ja läks lõunanaabrite rüppe. „Tänu uuele lätlasest agendile ma selle pakkumise sain. Hooaja lõpus ta mind väga tülitada ei tahtnud – ta sai aru, et mängud on tihedalt ja pinge oli peal. Kohe kui hooaeg läbi sai, siis selgus, et ta on tööd teinud. Kaks päeva pärast hooaja lõppu rääkisin ühe Rumeenia klubi treeneriga, kaks päeva hiljem Poola omaga. Polnud veel hooaja rütmist jõudnud väljagi tulla, aga kaks korralikku varianti olid juba laual. Suhteliselt kiiresti välistasime Rumeenia ja tegelesime Poola omaga,” kirjeldas ta.