Tänak näitas Keenia ralli testikatsel kolmandat aega. Sõitjad kurdavad raskete tingimuste üle

Eestlane sai esimesel läbimisel kirja 3.49,1 ning teisel 3.43,9, mis jäi ka parimaks. Kolmandal üritusel tuli ajaks 3.46,3. Ka üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb läbis katse parimal juhul 3.43,9ga.

„Katse oli hea, kuid väga raske. Ma pole sellega enam harjunud! Proovime leida tunnetust, ent see pole lihtne. Kuid mul on hea meel tagasi olla,“ sõnas 48aastane prantslane pärast esimest läbimist DirtFishile.

Testikatsel oli teine Thierry Neuville, kes sai kirja 3.42,6, Rovanperä ajaks oli 3.42,1. 21aastane soomlane, kes oli mullu Keenias kokkuvõttes kuues, arvab, et tänavu on olud keerulisemad.

„Tundub, et ralli on sel aastal isegi veel raskem. Ma ei oodanud recce ajal [võistlustrassiga tutvumine] nii keerulisi tingimusi. Teed on pehmemad kui mullu,“ sõnas Rovanperä WRC kodulehe vahendusel.

„Mulle tundub, et mõnes kohas on hea saada esimesena rajale. Muidugi peame natuke tegelema ka teede puhastamisega, kuid sellega ei kaota siin kõige rohkem aega. Recce ajal sadas ühel katsel vihma, kuid teed ei saanud väga märjaks. Kõik ütlesid, et siis muutub kõik tohutult libedaks. Seega ma ei tea, mida oodata,“ jätkas ta.

Ka Rovanperä tiimikaaslane Sebastien Ogier oli sellega päri. „Sel aastal tundub see olevat veelgi raskem katsumus. Teed on halvemas seisus kui mullu. Ja uued kohad on palju tolmusemad, ettearvamatud ning raske on ennustada, mis juhtuma hakkab,“ lausus prantslane.

Ralli esimene kiiruskatse on kavas neljapäeval kell 14.08. Juuni alguses Sardiinia etapi võitnud Tänak oli mullu Keenias kolmas.