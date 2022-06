RALLIBLOGI | Tänakul purunes Keenias käigukang, Ogier jätkab liidrina

Ralli kolmas kiiruskatse on alanud, Rovanperä on juba finišis. „Katse oleks muidu mõnus, kiire ja sujuv. Aga esimesena rajale minna oli kohutav. Kruusa oli nii palju, et isegi sirgel tundus, et auto ei liigu. Ilmselt puhastasin järgmistele kõvasti teed.“