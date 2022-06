Milliseks kujuneb järjekordsest tähtmängijast ilma jäänud Liverpooli ründeliin?

Teisipäeval sõlmis viimased kuus aastat Liverpoolis pallinud Senegali ründetäht Sadio Mane 2025. aastani kehtiva lepingu Müncheni Bayerniga. Äsja lõppenud hooajal kaks karikat võitnud Inglise klubi kohal ripub veel nii mõnigi küsimärk. Mohamed Salah' leping saab läbi järgmisel suvel ning siiani pole väravamasin nõustunud seda pikendama. Ebaselge on ka see, kas meeskonnas jätkab Roberto Firmino, kes on viimastel aastatel saanud järjest vähem mänguaega.