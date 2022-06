KERGEJÕUSTIKU EESTI MEISTRIVÕISTLUSED | Imeline naiskäija tegi kõigile meestele tuule alla, Nazarov püstitas isikliku rekordi ja Uibol jäi MM-normist napilt puudu

Erm edestab isikliku rekordi graafikut kahe ja Lillemets 34 punktiga, Tšernjavski on 22 ja Uibo 30 silmaga miinuses. „Kiirust on ja see on paljulubav,“ lausus Georgia ülikoolis tudeeriv Erm. Lillemets ütles, et tunneb end pisut väsinult. „Ilmselt on see palavast ilmast,“ märkis ta ja lisas, et vorm on tegelikult hea.