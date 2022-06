Pettunud Bö: võib-olla Norra laskesuusaliit tahab mind juba pensionile saata?

„Võib-olla Norra laskesuusatamise föderatsioon tahab mind juba pensionile saata?“ vahendab 29aastase Bö mõtteid Norra rahvusringhääling (NRK).

Bö reaktsiooni taust on see, et ta on varem lubanud karjääri pärast 2026. aasta olümpiamänge lõpetada, välja arvatud juhul, kui aastal 2027 toimub MM Norras. „See oli viimane piisk karikasse,“ lisas viiekordne olümpiavõitja.

2027. aasta MMi korraldamisele kandideerivad Otepää ja soomlaste Kontiolahti. See tekitab Norras paksu verd seetõttu, et nende alaliit magas kaks aastat tagasi maha 2025. aasta MMi korraldamise avalduse saatmise tähtaja ning alaliidu president Arne Horten oli lubanud, et nad võitlevad 2027. aasta MMi eest.

Miks asjast asja ei saanud, on keeruline mõista, sest alaliidu ja Oslo omavalitsuse spordiliidu versioonid lähevad NRK veergudel lahku. Osapooled nõustuvad vaid ses osas, et möödunud sügisel saadi kokku ja arutati 2027. aasta MMi võimalikku Oslosse toomist.

Segase teema lühikokkuvõtte on selline, et Oslo Holmenkolleni kompleks vajaks suuremat peatribüüni ning uut valgustust, aga omavalitsus ei olnud alaliidu vältel üleliia innukas seda lubama. Suuliselt olla laskesuusatajatele öeldud, et ärge kandideerige, vajalikke töid ei saa 2027. aastaks tehtud. Seetõttu ei hakanud Norra laskesuusaliit rahvusvahelisele alaliidule üldse avaldust saatmagi.