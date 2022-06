Endise tennisestaari paljastus: WTA töötaja ahistas mind teismelisena vähemalt 30 korda

Lisaks pidi ta taluma konkurentide nalju oma välimuse, eriti rindade suuruse kohta. „Mõtlesin pidevalt, kes meist laps on, mina või nemad? See oli lihtsalt rõve,“ meenutas 16aastaselt maailma edetabelis teiseks tõusnud Jaeger.

Aga see polnud veel kõik. Eriti karm oli see, et üks naiste tennise katusorganisatsiooni WTA naistöötaja ahistas teda pidevalt riietusruumis, kuid ta ei julgenud sellest oma isale rääkida, sest kartis, et isa ei luba teda enam võistlustele.