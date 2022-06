APLAUS! 15aastane Jefimova saavutas MMil taasiseseisvunud Eesti parima tulemuse. Treener: Eneli on juba väga lähedal maagilise piiri alistamisele!

„Me oleme kindlasti rahul,“ rääkis Jefimova treener Henry Hein Õhtulehele. „Finaal oli täpselt samasugune ujumine nagu poolfinaal. Eneli läks natuke liiga kõrge tempoga panema. Medalid võideti väga tugevate aegadega, nii et midagi meid painama kindlasti ei jää. Euroopas on läbi aegade olnud neli naist, kes on ujunud alla 30 sekundi ja hetkel kogu maailmas neli-viis naist, kes nii kiiresti ujuvad. Nii et Eneli on juba väga lähedal maagilise piiri alistamisele ning see annab meile palju enesekindlust ka 100 meetri jaoks.“