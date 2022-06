Kahevõistlus pääses kõige mustemast stsenaariumist, aga kõnd käib noateral

See tähendab, et 2030. aasta olümpiamängud võivad toimuda ilma kahevõistlejateta. ROKi olümpiaprogrammi komisjoni esimees Karl Stoss märkis, et kui kahevõistlus tahab olümpiaperre jääda, peab ala muutuma geograafiliselt kõvasti mitmekesisemaks ja köitma suuremat hulka publikut.

Kui ROKi huvitaks traditsioonid, poleks küsimust. Kahevõistluse olümpiavõitjaid on selgitatud 1924. aastast ehk esimest taliolümpiast saati. Ent ROKile valmistab muret, et eelmise kolme OMi peale kokku saadaval olnud 27 medalit on läinud vaid nelja erinevasse riiki (Norra, Saksamaa, Austria ja Jaapan).