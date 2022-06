VIDEO | USA kergejõustiku meistrivõistlustel püstitati uus maailmarekord

Päevakangelaseks kerkis 400 m tõkkejooksja Sydney McLaughlin, kes purustas iseenda nimele kuulunud maailmarekordi. Mullu Tokyo olümpiamängude finaalis näidatud aeg 51,46 paranes viie sajandiku võrra. 22aastane McLaughlin on juba palju näinud ja saavutanud, aga kolm aastat tagasi toimunud maailmameistrivõistlustel jäi ta Dalilah Muhammadi järel hõbedale. Seekord pidi Muhammad USA katsevõistlused vigastuse tõttu vahele jätma ja seega teda MMil stardis ei ole.

Vägevaid tulemusi on USAs näidatud veelgi. Sprindimaailma on valitsema asunud Fred Kerley, kelle nimel on selle hooaja 100 m parimast neljast ajast lausa kolm. Kui eeljooksudes sai Kerley ajaks 9,82, siis poolfinaalis lausa 9,76 ja finaalis 9,77. Jamaika meistrivõistlustel näitas aga enda viimase kümne aasta parimat jooksu 2011. aasta maailmameister Yohan Blake, kes sai ajaks 9,85.