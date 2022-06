TÄNANE OOTUS: kuidas läheb Wimbledonis Kanepil ja Kontaveitil?

Kontaveit kohtub Wimbledoni teisel väljakul maailma 123. reketi Bernarda Peraga (USA), kellega ta pole varem mänginud.

„Anetti vorm on praegu suur küsimärk,“ kirjutab portaal Tennisnet.ee matši eelvaates. „Alles eelmisel nädalal sai ta alustada tugevamaid treeninguid uue treeneri Torben Beltzi käe all, aga muruväljakutel ei ole Eesti esireket enne Wimbledoni pidanud ühtki kohtumist. Tõsi, Anetti senine karjäär ei ole näidanud, et pärast teatud „auke“ mängiks ta kehvalt – näiteks 2020. aastal sõitis ta Austraaliasse pärast neljakuist haigusest tingitud pausi, aga jõudis slämmiturniiril seni ainsat korda veerandfinaali. Kui meenutada Anetti kaht turniiri maikuus, siis Roomas ei oleks ta haiguse taastumisperioodil veel võitnud mitte kedagi, kuid Pariisis oli juba võimalus. Paraku ei läinud tervis veel paremaks ja Wimbledoni ettevalmistusturniirid tuli ära jätta. Sellepärast oli loos Anettile soodne, et ta pärast rasket perioodi sai avaringi vastaseks maailma 123. reketi, ehkki tõenäoliselt on Pera ikkagi tugevam kui tema edetabelikoht näitab – alates 2018. aastast on ta peamiselt olnud maailma esisaja teise poole mängija.“

2013. aastal, kui Pera sai USA kodakondsuse, oli ta 18aastasena (sündinud 3. detsember 1994) maailma edetabelis parimal nädalal 354. Ei saaks öelda, et selles vanuses just väga kõrgel ning järgmised hooajad ei toonud kaasa ka kiiret tõusu. Enne 2017. aastat Pera 200 parema sekka ei pääsenud. Ta mängis sel perioodil peamiselt ITF-i turniiridel, milliseid on karjääri jooksul võitnud 11, kuid ikkagi vähem kui Kontaveit.

„Kuna Pera lemmikväljakukate on tema enda sõnade kohaselt saviliiv, ei tohiks ta Wimbledonis olla liiga ohtlik vastane. Piltlikult öeldes on seis ikka selline, et kõik on Anetti enda kätes – vaevalt oleks Peral mingeid relvi Eesti esireketi alistamiseks, kui Anett mängiks oma heal tasemel,“ kirjutab Tennisnet.ee.

Kaia Kanepi kohtub aga avaringis mängijaga, kes polnud siis veel sündinudki, kui eestlanna kerkis maailma juunioride esireketiks ja võitis suure slämmi noorteturniiri Pariisis.

„Prantslanna Diane Parry, praegu maailma 77. reket, kerkis maailma juunioride esireketiks 2019. aasta teisel poolel, kuid seda tõusu tuleb võtta pisut mõru maiguga, sest paljud tema eakaaslased (Marta Kostjuk, Clara Tauson, Leylah Fernandez, samuti kaks aastat noorem Cori Gauff) olid selleks ajaks juba noorte slämmiturniiri võitnud ja keskendusid ainult profikarjäärile. Päris kingitusena Parry muidugi noorte esireketi tiitlit ei teeninud, sest ta oli võitnud A-kategooria turniirid Meridas ja Osakas ning tuli 2019. aastal ka ITF-i juunioride finaalturniiri võitjaks. Kuid noorte slämmiturniiril pole Parryl ette näidata paremat tulemust kui Wimbledoni poolfinaal.“

Tennisnet lisab: „Kahjuks on suur küsimärk Kaia Kanepi hingelise seisundi osas, sest suri ju mõned päevad tagasi tema armastatud isa Jaak Kanepi.“