Andekas Eesti naisodaviskaja ronib august välja: hooaja lõpuks tahaks tulemusele kuue ette saada

„Vajasin edasiminekuks professionaalsemaid treeninguid,“ arutleb Gedly. „Nüüd on treeningu ja puhkuse vahekord täpselt paigas, harjutan targalt. Minu mentor on Magnus Kirt, kes on mind palju aidanud. Enamasti treenin koos Erki Mitmaniga.“