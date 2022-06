Tallinna lauluväljakul selguvad Euroopa meistrid kettagolfis

Kolm on kohtu seadus. Aastatel 2018 ja 2020 ei õnnestunud eestlastel konkurssi võita, kuid seekord mängiti Euroopa alaliidu silmis üle norralased. Ürituse peakorraldaja Silver Leetma usub, et määravaks sai võistluspaiga suurepärane logistiline asukoht. Lennujaamast ja sadamast võib lauluväljakule kas või jalutada, hotellitube jagub Tallinnas kõigile ning mängupaik on miljööväärtuslik.

„Euroopa meistritiitel on ka USAs tuuritavate mängijate jaoks väga auväärne tunnustus, mis avab erinevate tehaste uksi ja uusi profilepinguid. Erinevalt mitmest teisest spordialast on disc golf'is täiesti tavaline, et tehased maksavad mängijatele igakuist palka. Ja see pole üldsegi väike. EMi võit tagab nii meestele, naistele kui ka juunioritele suht hea platvormi uute lepingute läbirääkimiseks.“