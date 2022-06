Tänak: loodetavasti oleme Eestis paremas seisus

„Safari ralli ise oli tänavu üsna lõbus, tingimused olid päris keerulised. Lähenesime katsetele väga ettevaatlikult ega võtnud ühtegi riski. Esimesel päeval läks meil päris hästi, aga kahjuks oli meil laupäeval vedrustusega probleem ning [pühapäeval] roolivõimuga. Me ei saanud siit ühtegi punkti, aga paraku on lihtsalt nii. Peame õppima ja edasi liikuma. Insenerid saavad siit nii mõndagi kaasa võtta ning loodetavasti oleme Eestis paremas vormis,“ kommenteeris Tänak rallit oma meeskonna pressiteate vahendusel.

„Pole vaja öelda, et oleme ralliga üldjoontes pettunud. Aga autosport on selline: kord võidetakse, kord kaotatakse. Tuvastasime nädalavahetusel oma probleemid ning tegeleme juba nende lahendamisega. Positiivse poole pealt võib tuua välja, et Thierry ja Oliver tõid mõlemad oma masina finišisse. Thierry võttis punktikatsest maksimumi ning Oliver näitas taas oma võitlusvaimu. Otil oli [pühapäeva] hommikul hea kiirus ning ta võitis katse. Aga ta pidi katkestama, sest tal oli probleeme roolivõimuga. Peame tehases pikalt nõu ning anname endast parima, et tulla järgmiseks etapiks tagasi tugevamana,“ sõnas Moncet.