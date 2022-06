Warholmi treener on MMi suhtes optimistlik: siiani pole tagasilööke olnud

„Asi areneb,“ lausus Alnes esmaspäeval intervjuus Norra ajalehele Verdens Gang.

Hiljuti käis Warholm ravil Saksamaal. Teda tohterdas seal Hans-Wilhelm Müller-Wohlfart, kes on kunagi abistanud ka Usain Bolti ja Gerd Kanterit ning oli pikalt Müncheni Bayerni jalgpallimeeskonna arst.

Nüüd on tõkkesprinter tagasi Norras ning jätkab treeningutega. „Peame kiirustama, kuid tegema seda ettevaatlikult. See on ohtlik vigastus ning me ei taha, et ta endale uuesti liiga teeks,“ selgitas Alnes. MMi 400 m tõkkedistantsi eeljooksudeni jääb veel 18 päeva.

Kogenud treener tõi välja, et tänavu toimub pärast MMi ka EM. Lisaks on järgmisel aastal taas MM, ülejärgmisel aga juba Pariisi olümpia. Alnes usub, et kui Orgeoni MM oleks Warholmile karjääri viimane tiitlivõistlus, siis riskitaks sellega rohkem. „Riskime siis, kui see tasub end ära,“ selgitas ta. „Siiani pole tagasilööke olnud.“

Norra kergejõustikuliidu spordidirektor Erlend Slokvik ütles esmaspäeval uudisteagentuurile NTB, et Warholmi osalemine MMil on tõenäoline. „Tänase seisuga tundub, et tal on piisavalt aega. Ta on graafikus,“ lausus Slokvik.

Alnesi sõnul harjutab Warholm praegu üsna tavapäraste plaanide järgi. Siiski ühe erandiga: nimelt ei saa ta veel maksimaalse kiirusega joosta. Enne MMi peab maailmarekordiomanik olema selleks kindlasti suuteline. „Tuleb olla ratsionaalne. Realitslik. Peame lähenema metoodiliselt. Me ei saa loota, peame tegutsema. Kuid oleme optimistlikud nagu alati. Aga kui midagi juhtub, siis peame sellele reageerima,“ selgitas Alnes, et üle pingutada ei kavatse nad mingil juhul.

Warholm ja ta treener kavatsesid USAsse minna vähemalt üheksa päeva enne ala algust, et anda piisavalt aega aklimatiseerumiseks. Vigastuse tõttu võivad nüüd plaanid aga muutuda.