OTSUS TEHTUD: Eesti riik kehtestas Venemaa rallipaarile sissesõidukeelu

Sissesõidukeelu nimekirja kantud isikute alane info on ametkondlikuks kasutamiseks ja seda ministeerium kommenteerida ei saa. Küll aga on see info avalik ja nii nähtub, et Grjazini ja Aleksandrovi sissesõidukeeld sai alguse jaanilaupäeval ja kehtib 18. juulini ehk Rally Estonia lõpuni.