SKANDAAL: vormelilegend nimetas Hamiltoni ne*****s

69aastane brasiillane tegi lingvistilist pahandust möödunud aasta novembris, kui arutas ühes kodumaises taskuhäälingus Hamiltoni ja Max Verstappeni kokkupõrget mullusel Briti GP-l, ent miskipärast hakkas see ringlema nüüd ja on täna vallutanud kõik portaalid, mis vähegi vormelist kirjutavad.

Motorsport.com-i brasiillasest ajakirjanik Carlos Costa tõlkis Piquet portugalikeelset sõnavõttu nii: „Aga n****r juhtis auto [sisekurvi]. Copse on väga kiire kurv, pole variantigi, et kaks masinat suudavad selle külg külje kõrval läbida. Ta mängis räpaselt. Tema õnn, et [Verstappenil] läks si**sti.“

Siinkohal on aus märkida, et Piquet 33aastane tütar Kelly on Verstappeni pruut.

Hamilton reageeris Piquet' sõnadele täna pärastlõunal. „See on enamat kui sõnad,“ kirjutas ta Twitteris. „Need arhailised mõtteviisid peavad muutuma, neil pole meie spordis kohta. Sellised suhtumised on mind terve elu ümbritsenud. Õppimisaega on olnud piisavalt, nüüd on aeg tegudeks.“

Nii F1, rahvusvaheline autospordiliit (FIA) kui ka Hamiltoni tööandja Mercedes väljastasid teate, milles mõistsid rassismi hukka. Kas sõnadele järgnevad ka reaalsed teod, näiteks Piquet mittelubamine boksialale, pole veel teada.