32aastane eestlanna tegi USA profituuril vinge debüüdi

Allsalu tegi kettagolfiga tutvust aastal 2014. „Olen kaheksa aastat abielus olnud ja olen ema kahele lapsele. Mulle väga meeldib päike ja kuumad ilmad. Mõned on ehk märganud minu ketaste peal naerunägu – põhjus lihtne, see on ka tätoveeritud mu jalale. Terve kooliaja ja natuke peale tegelesin kergejõustikuga, nii et kui huviorbiiti tuli selline ala nagu disc golf ja esimene nädalamäng, olin müüdud,“ tutvustas ta end mõnda aega tagasi discgolf.ee lehele antud intervjuus.