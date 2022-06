Levadia ei saanud Kuressaarest jagu. Kapten Lepistu: üks halb nädal ei defineeri seda meeskonda

73. minutil jäi Levadia vähemusse, sest väravavaht Karl Andre Vallner tõmbas Mattias Männilaane väljaspool karistusala kontrarünnaku peatamiseks maha ja teenis punase kaardi. Sellest hoolimata oli meistermeeskond see, kes otsis kohtumise lõppfaasis võiduväravat, kuid edutult.

Levadia kapten Brent Lepistu märkis pärast matši Soccernet.ee otse-eetris, et kohtumisele jätsid oma jälje nii palav ilm (ametlikult +28 soojakraadi) kui ka Islandi meistrilt saadud 1 : 6 kaotusega kaasnev vaimne hoop.

„Ei olnud lihtne reis. Isegi see kolmetunnine ajavähe võtab mõned päevad aega. Emotsionaalselt väga raske. Nagu teate, mängime mõnes mõttes kogu riigi vastu,“ sõnas Lepistu.

„Palju asju, millega sel nädalal toime tulla nii füüsiliselt kui vaimselt. Inimestele meeldib kommenteerida igast asju, aga tuleb vaadata suurt pilti. Üks s*tt päev, kaks halba päeva, üks halb nädal ei defineeri seda meeskonda. Me ei vaata tagasi. Nüüd on need kaks punkti läinud. Nagu nägite, raske väljak. Kuiv. 30 kraadi. Mõlemal meeskonnal oli väga raske. Täna kaotasime punkte, aga elu läheb edasi.“