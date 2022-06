Mart Treial | Kas Red Bull tegi Vipsile liiga?

Esimese emotsiooni pealt tundub lihtne väita, et Red Bull reageeris üle. Et mis seal ikka, noor kutt libastus mänguhoos. Ikka juhtub. Pealegi ta ju vabandas kiirelt, mis on PRi seisukohalt hea lüke. Andkem andeks ja elu läheb edasi. Samas, olgem ausad, meie siin Eestis ei mõista veel ilmselt aastakümneid, mis kõlaga mustanahaliste kohta kasutatav N-tähega sõna inglisekeelses kultuuriruumis tegelikult on. Ja Vips toimetab seal, mitte Eestis.