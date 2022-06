ROK ei võtnud naiskahevõistlejaid olümpiale. Eestlanna: olin selleks valmistunud, aga teistel tuli meeletult pisaraid

Eesti ainuke täiskasvanud naiskahevõistleja Annemarii Bendi (21) tõdes, et otsus ei üllatanud teda. „Olin selleks valmistunud. Alajuht [Rauno Loit] ütles aasta aega tagasi, et arvab, et suure tõenäosusega ei saa. Esimese hooga ei tulnud mingit emotsiooni, pigem jõudis järgmisel päeval kohale, et oot, mis nüüd saab,“ kirjeldas ta Õhtulehele.