Eestlased saavutasid maailma pikimal aerutamismaratonil kaks esikohta. „Pärast finišit olin nii läbi, et tund aega lihtsalt pikutasin.“

Umbes minutiks olime kõige löödumad mehed maailmas. Tagasi enam ei aeruta (vool 10+ km/h). Kuskil maha tulla ei saa (lähim autotee 200 km allavoolu). Ja suur töö läheb hooletuse tõttu lihtsalt raisku. Õnneks saime ruttu aru, et vaatasime kaardil mõlemad vale rida ja tegelikult on meil veel ca 10 km punktini. Hingasime kergendatult ja panime edasi.“

Viimasele 300 km pikkusele etapile minnes hoidsid mehed jätkuvalt üldarvestuses teist koha, ees ja taga 10minutiline puhver. „Mida vähem lõpuni jäi, seda raskemaks läks. Eriti Indrekul,“ märkis Kaju. „Minul eelkõige vaimselt. Viimased 10 h oli vastik kannatamine. 80 km enne lõppu läheb jõgi väga laiaks (ikka mitu km) ja peavoolu selles leida aina raskem. Eriti, kui pole kohalik. Kuskil 50 km enne lõppu nägime selja taga esimest korda paati. Just siis tegime ka paar valet valikut ja peagi võtsid nad vahe kinni. Siis hakkas passimine. Nemad ei tahtnud mööda minna, kuna siis oleksime neile kohe lainesse võtnud. Ja meie ei saanud eest ära tõmmata, kuna Indreku olukord oli kriitiline. Ainult vaikselt kannatas tiksuda. Õnneks nemad seda ei teadnud. Nii me siis lõpusirgele tulime ja ajasime näiliselt viisakat juttu, ise lõpuspurti planeerides.

Lõpusirgel leppisime nendega kokku, millal spurti tegema hakkame. Panime siis koos minema. Aga finiš oli nii halvasti tähistatud, et keegi täpselt aru ei saanud, kus see on. Kui kaldale jõudsime, teatati alguses, et jäime kolme, hiljem ühe sekundiga kolmandaks. Minu protesti peale pandi meile siiski võrdne aeg 40 h ja 5 min ja mõlemad said 2. koha. Pärast finišit olin nii läbi, et tund aega lihtsalt pikutasin. Indrek läks kohe haiglasse oma ära hõõrutud keha ravima.“