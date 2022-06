SAAGA JÄTKUB: tiim lubab Vipsil edasi sõita, aga vormel 2 on otsusest šokeeritud

Arvestades, millise globaalse tuntuse Vips on viimase nädala jooksul saavutanud, siis ei tule tema loole ilmselt liiga palju tausta anda, aga teeme seda siiski. Eestlane sattus möödunud nädalal rahvusvahelisse skandaali, sest ütles teise Red Bulli vormelinoore Liam Lawsoni Twitchi striimis videomängu Call of Duty mängimise ajal inglisekeelse N-sõna, mis on selles keeleruumis rassistliku alatooniga. Teises olukorras andis tiimikaaslase videopilti ilmunud Vips hinnangu roosale mütsile, mis olla „gei“. „Jüri, sa ei saa sedasi öelda,“ manitses Lawson Vipsi.

Red Bull peatas koheselt Vipsi lepingu ja teisipäeva õhtul tuli teade, et mehega on lõplikult kõik sidemed katki lõigatud.

Hitech aga andis kolmapäeval teada, et Vips saab hooaja nende autos lõpuni sõita. „Olen võtnud vastu otsuse, et Jüri saab ka kogu ülejäänud hooaja meie autoga F2 sarjas kihutada,“ teatas Hitechi tiimijuht Oliver Oakes.