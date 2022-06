Eesti koondise MMi unistus on väike, aga täiesti elus. Boonuseks Luka Dončić Tallinnas!

Eesti korvpallikoondisel on ees „käsi mullas või seesamune mullas“ aken. Võib juhtuda, et pühapäeva õhtuks on Eesti seisus, kus saame juba tõsisemalt unistada MM-finaalturniirile pääsemisest, boonuseks on meil lootust näha Luka Dončićit Saku Suurhallis. Esimesena võtame vastu NBA ja Euroliiga staaride juhtimisel Tallinnasse saabuva Saksamaa.