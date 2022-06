SENIILNE? 91aastane endine vormeliboss: viskuksin Putini eest kuuli ette, ta on esmaklassiline inimene

„Ta on inimesena väga otsekohene ja austusväärne,“ rääkis britt Times Radiole veebruarikuus. „Meievahelises koostöös tegi ta täpselt seda, mida lubas, ega toonud ettekäändeid. Ma usun, et praegu pole ta üldse rahul sellega, mis maailmas toimub ja et teda kriminaaliks tembeldatakse.“