OTSEBLOGI | Eesti on Saksamaa vastu hädas nii rünnakul kui ka kaitses

Eesti koondise abitreener Indrek Reinbok andis vaheajal TV6 otse-eetris intervjuu, kus nõustus reporteri hinnanguga, et avapoolaeg meenutas rohkem mudamaadlust kui korvpalli. „Tegemist on juunikuuga, eeldasime, et see mäng ei saa olema sujuv. Mõlemad meeskonnad on täis mängijaid, kes on tulnud puhkuse pealt,“ märkis ta.