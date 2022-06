NAINE KUI KALJU! Moraalse ahistamise üle elanud ja viies riigis pallinud Eesti koondise ründaja: „Ma ei taha suvel puhata, tahan palli mängida!“

Keila piiga Liis Kullerkann unistas tippsportlase karjäärist kergejõustikus, kuid täna, 31aastaselt, on ta hoopis suure kogemustepagasiga profivõrkpallur. Senise kireva karjääri jooksul on Kullerkann pallinud viies erinevas riigis ja jõudnud selle kõrvalt omandada nii bakalaureuse- kui magistrikraadi – neist viimane on huvitaval kombel seotud mitte võrk-, vaid sootuks korvpalliga. Koondises üle saja matši pidanud Kullerkann valutab lisaks südant naissportlaste kohtlemise pärast ja kuulub Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni; samuti kannab ta hoolt selle eest, et naiste võrkpalli rahvustiimi toimetused oleksid sotsiaalmeedias piisavalt hästi kajastatud.