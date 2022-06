PUUST JA PUNASEKS: kuidas pääseks Eesti MM-valiksarjas edasi ja mis on vaja, et Dončić augustis Tallinnasse tuleks?

Kui Eesti kaotas alagrupi eelviimases kohtumises 57 : 88 Saksamaale, siis hilisõhtul võtsid omavahel Lublinis Globus Arenal (mis on tuleval hooajal Kregor Hermeti uueks koduks!) mõõtu Poola ja Iisrael. Veel 53 sekundit enne normaalaja lõppu juhtis Iisrael kuue punktiga, aga Poola imes end järgi ja tänu Jaroslaw Zyskowski viimaste sekundite kolmesele läks kohtumine lisaajale. Seal näitas kindlamat minekut Poola ja teenis 90 : 85 võidu. Poola koondise resultatiivseim oli 23 punktiga Mateusz Ponitka, kes noppis lisaks üheksa lauapalli, andis kuus resultatiivset söötu ja tegi teist sama palju ka vaheltlõikeid.

Enne viimast vooru on alagrupi seis järgmine:

1. Saksamaa 4 võitu, 1 kaotus (korvide vahe +39)

2. Iisrael 2 võitu, 3 kaotust (korvide vahe +10)

3. Poola 2 võitu, 3 kaotust (korvide vahe -8)

4. Eesti 2 võitu, 3 kaotust (korvide vahe -36)

Eesti on hetkel küll grupis viimane, aga reaalsuses ei tähenda seda, et meil oleks viimase vooru eel kõige halvemad väljavaated. Sugugi mitte. Praegu on Eesti viimane, sest kolme meeskonna vahel on surnud ring ja omavahelistes mängudes on Eestil üks võit Iisraeli ja Poola kahe vastu. Viimase vooru järel ei saa enam olla kolme koondise surnud ringi. See saab olla vaid Eesti ja Poola vahel ning seal on seis Eesti kasuks (kodus võitsime neljaga, võõrsil kaotasime kahega).

Viimase vooru eel on laual kolm stsenaariumit: