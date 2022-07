Politsei võttis tipptiimi liikmetelt elektroonikat ja ravimeid. Kas Tour de France'il puhkeb dopinguskandaal?

Marseille' prokuratuur on kinnitanud, et uurimine käsitleb „keelatud aine või keelatud meetodi omandamist, transportimist, omamist ja importimist sportlasele kasutamiseks ilma meditsiinilise põhjenduseta“.

Esimene hoop tabas Bahrain Victorioust, mullust võistkondlikku võitjat, esmaspäeval, kui politsei otsis läbi kolme ratturi (itaallane Damiano Caruso kinnitas Cyclingnewsile, et üks oli tema) ja mõne abipersonali liikme kodud enne, kui nad reisisid suurtuuri alguseks Kopenhaagenisse. Tiim teatas tolle operatsiooni järel, et teeb uurijatega igati koostööd, kuid tunneb ajastuse tõttu, et neile tehakse teadlikku mainekahju.