OHHOO! Tilga asemel lendab MMile hoopis Uibo

Alaliidu president Erich Teigamägi selgitas Õhtulehele, et teema kerkis päevakorda kolmapäeva hilisõhtul, kui rahvusvaheline kergejõustikuliit andis teada, et edetabelist on mitu meest ära langenud ning Uibo kerkinud neljanda eestlasena joone peale.