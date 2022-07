Alpine tahab kasvatada järgmise vormel 1 naispiloodi

F1 ajalugu tunneb viit naissõitjat, kuid ükski neist ei teinud kaasa täishooaega. Pealegi kihutas naine viimati vormel 1 GP-l 30 aastat tagasi.

Alpine tahab seda viga parandada ning käivitas programmi nimega Rac(H)er, kuhu kutsutakse kardisarjadest lootustandvaid tüdrukuid, keda hakatakse füüsiliselt ja vaimselt treenima ning rahaliselt toetama. Eesmärk on aidata kümne aastaga vähemalt üks naine kuninglikku vormelisarja.

Alpine F1 tiim hakkab koostööd tegema ka Pariisi ajuinstituudiga, et leida vastus küsimusele, mis teeb ühest sõitjast maailma tipu. Uurimusega tahab Alpine kummutada müüti, et naistel puudub eduks vajalik võistlusinstinkt.

„Naistalente avastatakse tihti liiga hilja,“ märkis Alpine Motorsport Magazine'i vahendusel. „Väga vähestel naistel on piisav rahaline tugi, et liikuda sarjaredelil ülespoole. Või kui nad jõuavad ülemistele pulkadele, pole neil piisavalt häid nõuandjaid.“

Programmi hakkab vedama Alpine akadeemia, mille projektijuht Julian Rouse usub, et see annab naistele läbilöömiseks meestega võrdse võimaluse. „Olen veendunud, et puudub adekvaatne põhjus, miks naine ei võiks jõuda vormel 1-e. Mitte lihtsalt jõuda, vaid seal ka särada,“ sõnas ta.

Rouse lisas: „Puudu on olnud korralik plaan ja pikaajaline investeerimine. Rac(H)er programmiga tahamegi investeerida igasse elementi, mida on F1-piloodi kasvatamiseks vaja. Need on füüsiline vorm, vaimne vastupidavus ja loogiline rada. Kohtleme naisi meestega täiesti võrdselt, kuid iga sammu juures tuleb arvestada individuaalseid vajadusi, et potentsiaal realiseeruks täielikult.“

Praegu on Alpine F1 tiimiga seotud töötajatest vaid 12% naised, kuid Rac(H)er programmi raames tahetakse see osakaal tõsta viie aastaga 30 protsendini.