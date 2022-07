FIFA kasutab MMil suluseisude määramiseks poolautomaatset tehnoloogiat

Nimelt on plaanis panna mängupalli sisse sensor, mis saadab oma asukohast infot 500 korda sekundis; staadionite katusele paigaldatakse 12 kaamerat, mis jälgivad palli ja mängijaid ning edastavad infot 50 korda sekundis, et arvutada 29 punkti abil nende täpne positsioon platsil.

„Oleme väga positiivsed. See on valmis,“ kiitis uut tehnoloogiat FIFA kohtunikeosakonna boss Pierluigi Collina, kes lisas, et robotõigusemõistjaid pole jalgpalliplatsi äärde oodata.

„Saan aru, et need on kõlavad pealkirjad, aga see pole teema. Kohtunikud on jätkuvalt seotud otsustusprotsessiga. Poolautomaatne tehnoloogia annab vaid teada, kas mängija oli sööduhetkel suluseisus. Kohtunike ülesandeks jääb hinnata, kas mängija sekkus olukorda, kas tehti viga või mängiti palli käega.“