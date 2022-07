EESTI BAYERN? Kalev/Cramo tühjendab järjepanu rivaalklubisid

Mullu kõikidest tiitlitest ilma jäänud BC Kalev/Cramo on suvel toonud oma tiimi kolm täiendust ning kõik need on tulnud lähimatest rivaalidest. Valitseva Eesti meistri Pärnu Sadama ridadest on palgatud peatreener Heiko Rannula ja andekas noormängija Hugo Toom, karikavõitjast Tartu Ülikool Maks & Mooritsast toodi enda ridadesse aga 20aastane ukrainlane Oleksandr Kovliar.