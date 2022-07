Red Bulli juht õigustas Vipsi vallandamist: saatsime sellega välja väga konkreetse signaali

Vips visati teisipäeval rassistliku ja homofoobse keelekasutuse tõttu Red Bullist välja. Hitechis saab ta küll F2 sarjas jätkata ja nii on ta ka sel nädalavahetusel Silverstone’is stardis, aga Red Bulli noortetiimist on ta minema löödud.

„Eelmisel nädalal oli üks juhtum meie noore sõitjaga, kui ta tegi rassistliku sõnavõtu ja võtsime tema osas kasutusele väga selged meetmed. Reageerisime koheselt ja eemaldasime ta meeskonnast. Seega tegime Jüri kohta avalduse ja siis ilmus välja Piquet’ juhtum. Me ei aktsepteeri rassismi ega diskrimineerimist ühelgi moel ja tundsime, et Jüri väljaarvamisega olime selle sõnumi juba välja andnud,” teatas Horner Sky Sportsiga suheldes.

„Loomulikult toetame Lewist täielikult. Me oleme liitunud Hamilton Commissioniga (Hamiltoni loodud programm, millega toetatakse Suurbritannia mustanahalisi motosportlasi – R. V.) ja me tunneme, et teod tähendavad rohkem kui sõnad. Jüri osas vastu võetud otsus oli mõistagi väga karm, aga meie traditsioonidega kooskõlas.”

Alles hiljuti võttis Vipsi eemaldamise osas sõna ka Red Bulli staar Max Verstappen, kelle arust oli see liialt karm. „Ilmselt tunnen ma Jürit tavalisest inimesest natuke rohkem ja ta on tegelikult väga tore kutt. Usun, et ta mõistis, kui valesti ta käitus. See, mis ta ütles, polnud okei, aga ma tõesti arvan, et ta väärib teist võimalust.”