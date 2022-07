NBA meister jäi päevaga ilma neljast olulisest mängijast, tehti ka üks ulmevahetus

Aastaid NBA piiri peal kõlkunud Gary Payton II tegi endale play-off’ides kõvasti nime ja garanteeris selle, et nüüd arvestatakse temaga kui päriselt kvaliteetse korvpalluriga. Tema teenete vastu tundis huvi Portland Trail Blazers, kellega löödi käed kolmeks aastaks. Selle perioodi jooksul teenib Payton II 28 miljonit dollarit.

Warriorsi arvelt rikastas oma koosseisu ka 2019. aasta NBA meister Toronto Raptors, kes sõlmis kaheaastase lepingu Otto Porter Jr’iga. Seejuures on teine aasta mängijapoolse optsiooniga. Porter Jr on viimasel ajal kõva rännumees ja Raptorsist saab kuue aasta jooksul talle juba viies klubi.

Kodumandrile otsustas naasta Nemanja Bjelica, kes tegi sel hooajal ka Euroopa kossu ajalugu, kui temast sai esimene mees, kes on karjääri jooksul valitud Euroliiga MVPks ja tulnud NBA meistriks. 34aastane legend lõi kaheks aastaks käed Istanbuli Fenerbahcega, kus ta teenib kokku neli miljonit dollarit.

NBAs on mängijad saanud klubisid vahetada vaid paar päeva, aga juba on lõhatud ka üks tõeline pomm. Kolm korda liiga parimaks kaitsjaks valitud Utah Jazzi keskmängija Rudy Gobert vahetati Minnesota Timberwolvesi ja Jazz sai vastu lausa üheksa (!) mängijat, kelleks on Malik Beasley, Patrick Beverley, Walkers Kessler, Jarred Vanderbilt, Leandro Bolmaro ja draft’i esimese ringi valikud aastateks 2023, 2025, 2027 ja 2029.