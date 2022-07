Ronaldo tahab klubi vahetada: mul on aeg siit lahkuda

Ronaldo on mänginud meistrite liigas 19 järjestikusel hooajal ning talle kuulub hulgaliselt vägevaid rekordeid. Portugallane on 140 tabamusega sarja kõigi aegade parim väravakütt. Samuti on tema nimel kõige rohkem mänge (183) ning tulemuslikke sööte (42). Euroopa (ega konverentsi-) liigas pole vutistaar kunagi mänginud.