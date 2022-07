Flora sai tabeli eelviimase üle napi võidu ning tõusis uuesti tabeliliidriks

Tal jagus kiidusõnu noorele tiimikaaslasele Nikita Ivanovile. 18aastane ründaja on tänavu löönud meistriliigas 18 mänguga seitse väravat ning andnud kaks tulemuslikku söötu ning oli ka Flora vastu ohtlik. „Väga enesekindel mängija. Tal on väga hea tehnika ja löök, täna näitas seda isegi vasaku jalaga.“

Järgmisel neljapäeval algab Flora jaoks eurosari. Konverentsiliiga esimese ringi avamatšis võõrustatakse Seinäjökit. Korduskohtumine on kavas 14. juulil Soomes. „Ei saa öelda, et igale mängule läheme vastu erinevalt. Keskendume samamoodi: lähme täiega panema. Meistriliigas pole vahet, kes on vastane, aga Euroliiga on teine teema – seal on selg vastu seina,“ kommenteeris Kallaste üleminekut euromängudele.