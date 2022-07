Dallas jääb ilma läbimurde teinud staarist

Dallasel oli mitu võimalust, et hoida andekas USA mängujuht endale. Mullu oleksid nad saanud talle pakkuda ligi 53 miljoni euro suurust lepingupikendust neljaks aastaks. Klubi otsustas, et nad ei tee seda, mis tõele au andes tundus tol hetkel loogiline. 185 cm pikkune Brunson viskas mullu play-off'i avaringis Los Angeles Clippersi vastu seitsmes mängus keskmiselt vaid kaheksa punkti.

„Dallas, aitäh kõige eest! Te võtsite mind omaks kohe pärast minu draft'imist. Uskusite minusse ning nägite, kuidas kasvasin nii inimese kui ka mängijana. See linn on igaveseks minu südames erilisel kohal. Aitäh, Mark, Nico, [Jason] Kidd ning ülejäänud treeneritetiim. Te andsite mulle võimaluse läbilöögiks. Aitäh meeskonnakaaslastele, kelleta poleks see võimalik olnud. Te tegite mu elu väljakul kergemaks, kuid olite veelgi paremad inimestena. Olen ülimalt tänulik füüsilise ettevalmistuse treeneritele ja tervele ülejäänud organisatsioonile, et armastasite ja toetasite mind.